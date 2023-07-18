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Amasya'da Hayırsever Bakkalın Veresiye Defterindeki Borçlar Ödendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkalın veresiye defterindeki 10 vatandaşın borcu, hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi. Bakkal sahibi, hayırseverin örnek davranışını anlattı.

Amasya'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların önemli bir kısmını ödedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yemişen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 18 yıldır faaliyet gösteren bir bakkalın veresiye defterindeki 10 vatandaşın borcu, hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi. Bakkal sahibi Adem Çakmak, hayırseverlerin yaptığı bu örnek davranışla ilgili olarak, "Bundan 2 yıl önce de aynısı oldu. Bir iş adamı geldi, veresiye defterini gördü, 'Ödemesi olup da zorlanan var mı?' diye sordu. Geçtiğimiz hafta da aynı şekilde oldu. Almanya'da çalışan bir gurbetçi vatandaşımız, 'Ödemekte zorluğu olan vatandaşlarımız var mı?' diye sordu. Baktık beraber, yaklaşık 10 kişinin borcu olduğunu, miktar olarak da 5 bin lira civarında bir tutarı ödeyebileceğini söyledi. Defteri açtık, 5 bin lirayı ödedi. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Yemişen Amasya Güncel Haberler

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