Üye Girişi
Haberler

Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi. Futbolcu çocuklar antrenmanda antrenörlerinin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinleyip eğlendi.

Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu

AMASYA - Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi. Futbolcu çocuklar antrenmanda antrenörlerinin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinleyip eğlendi.

Su ve serinleme molası verildi

Amasya Özel İdarespor'un gelecek vaat eden futbolcuları için antrenmanda güneşli havada sıcaklara karşı 10 dakika aralıklarla su ve serinleme molası verildi. Saha kenarından çekilen hortumun önüne gelen sporcular üzerlerine yöneltilen hortumdan püskürtülen suyla serinlerken eğlenme fırsatı da buldu.

Günlerdir sıcakların etkili olduğunu belirten antrenör Levent Hırçın, "Evlerde de durulmuyor. Herkes serin bir yere kaçmaya çalışıyor. Bizde çocuklar üzülür diye antrenmanları iptal edemedik. Su molası vererek serinlettik" dedi.

"Amasya yanıyor. Sıcaklık 40 dereceyi buldu"

Döner ateşinin karşısında çalışan Lütfi Kol, "Amasya yanıyor. Sıcaklık 40 dereceyi buldu" diye konuştu. Dondurmacı Fuat Sekmen ise sıcaklıkların etkisiyle satışlarının arttığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amasya Spor Hava Durumu Yaşam Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title