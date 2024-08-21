Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu

AMASYA - Amasya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi. Futbolcu çocuklar antrenmanda antrenörlerinin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinleyip eğlendi.

Su ve serinleme molası verildi

Amasya Özel İdarespor'un gelecek vaat eden futbolcuları için antrenmanda güneşli havada sıcaklara karşı 10 dakika aralıklarla su ve serinleme molası verildi. Saha kenarından çekilen hortumun önüne gelen sporcular üzerlerine yöneltilen hortumdan püskürtülen suyla serinlerken eğlenme fırsatı da buldu.

Günlerdir sıcakların etkili olduğunu belirten antrenör Levent Hırçın, "Evlerde de durulmuyor. Herkes serin bir yere kaçmaya çalışıyor. Bizde çocuklar üzülür diye antrenmanları iptal edemedik. Su molası vererek serinlettik" dedi.

"Amasya yanıyor. Sıcaklık 40 dereceyi buldu"

Döner ateşinin karşısında çalışan Lütfi Kol, "Amasya yanıyor. Sıcaklık 40 dereceyi buldu" diye konuştu. Dondurmacı Fuat Sekmen ise sıcaklıkların etkisiyle satışlarının arttığını söyledi.