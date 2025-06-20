Amasya'da Hastanede Yılan Paniği

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Amasya'da bir hastanenin deposuna giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay paniğe sebep oldu.

Hastanede yılan paniği

Amasya'da hastane deposuna giren yılan yakalandı

AMASYA - Amasya'da girdiği hastanenin deposunda görülen yılan paniğe yol açtı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depo kısmında yılan görülmesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Depoya giren ekipler temizlik malzemesi bidonlarının arasına saklanan yılanı bulup dışarı çıkardı. Uzunluğu yaklaşık 1 metre olan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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