Rüzgarın etkisiyle sürüklenen şemsiyenin peşinden koşup yakaladı - Güvenlik kamerası - Haberler

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Rüzgarın etkisiyle sürüklenen şemsiyenin peşinden koşup yakaladı - Güvenlik kamerası

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da sebze halinde, rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi bir çalışanın peşinden koşup yakaladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AMASYA (AA) - Amasya'da sebze halinde, rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi bir çalışanın peşinden koşup yakaladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Amasya Sebze Hali'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gören, çalışanlardan Murat Çopuroğlu (54), peşinden koştuğu şemsiyeyi yakaladı.

Ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiye ile birlikte bir süre sürüklenen Çopuroğlu, şemsiyeyi devirerek hareket etmesini engelledi.

Çopuroğlu, yaşadığı anları ise, "Baktım şemsiye gidiyor, hiç düşünmeden koştum peşinden, halat kolunu çevirerek şemsiyeyi katlamaya çalıştım ancak olmadı, ancak devirerek durdurdum." dedi.

Sebze halindeki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Rüzgarın etkisiyle sürüklenen şemsiyenin peşinden koşup yakaladı - Güvenlik kamerası

Rüzgarın etkisiyle sürüklenen şemsiyenin peşinden koşup yakaladı - Güvenlik kamerası

AA / Cihan Okur - Güncel

Amasya, Güncel, Haberler

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