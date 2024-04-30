Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
S.S. idaresindeki 05 AAD 150 plakalı hafif ticari araç, Bağlarüstü köyü yakınlarında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 05 AAD 150 plakalı hafif ticari araç, Bağlarüstü köyü yakınlarında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.