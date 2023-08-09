Amasya'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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Amasya'da Taşova ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Özdemir'in (40) kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Salim Alkan'ın(71) kullandığı 60 TR 274 plakalı traktöre çarptı. Kazada ticari araçta bulanan Melike(5), Medine(13), Asiye(36), Satu(75) ve Mustafa Özdemir(82) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel