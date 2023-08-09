Üye Girişi
Haberler

Amasya'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Amasya'da Taşova ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Özdemir'in (40) kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Salim Alkan'ın(71) kullandığı 60 TR 274 plakalı traktöre çarptı. Kazada ticari araçta bulanan Melike(5), Medine(13), Asiye(36), Satu(75) ve Mustafa Özdemir(82) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Taşova Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title