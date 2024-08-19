Amasya'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Amasya-Turhal kara yolu Çengelkayı mevkisinde meydana gelen kazada, A.T'nin kullandığı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı 06 JOC 19 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Çengelkayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.