Amasya'da Hafif Ticari Araç Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Amasya-Suluova kara yolu Beşgöz kavşağı civarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç beton bariyere çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari aracın beton bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Amasya- Suluova kara yolu Beşgöz kavşağı civarında Sebahattin Akbulut (66) idaresindeki 34 VL 0982 plakalı hafif ticari araç, önce beton bariyere ardından ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinan Akbulut (39) ve Lütfiye Akbulut (60) 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sebahattin Akbulut (66) ve Lütfiye Akbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.