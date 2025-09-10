Amasya'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Cahit Koçkar Caddesi'nde M. A. idaresindeki 05 LN 313 plakalı hafif ticari araç ile A.Ç. yönetimindeki 05 DN 584 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel