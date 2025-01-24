Amasya'da Hafif Ticari Araç Devri: 4 Yaralı
Amasya'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaşar Ç. yönetimindeki 60 ADZ 227 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boğazköy mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.