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Amasya'da Güvercinler Süs Havuzlarında Serinledi

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Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Amasya'da, güvercinler parklardaki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Amasya'da, güvercinler parklardaki süs havuzlarında serinledi.

Termometreler sabah saatlerinden itibaren 30 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan güvercinler, parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için parklarda bulunan ağaç gölgelerinde dinlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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