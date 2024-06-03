Amasya'da Güvercinler Süs Havuzlarında Serinledi

Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Amasya'da, güvercinler parklardaki süs havuzlarında serinledi.

Termometreler sabah saatlerinden itibaren 30 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan güvercinler, parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için parklarda bulunan ağaç gölgelerinde dinlendi.