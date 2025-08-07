Amasya'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı Yapıldı

Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında, il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, terörle mücadele, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, organize suç örgütlerinin takibi, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş konuları ele alındı.

Toplantıda, Amasya genelindeki mevcut güvenlik durumu detaylı bir şekilde analiz edilirken, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınacak ilave tedbirler üzerinde duruldu.

Vali Önder Bakan, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, kamu düzeninin sağlanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasının önemine vurgu yaparak,

"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği önceliğimizdir. Suç ve suçluyla mücadelede taviz vermeden, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."