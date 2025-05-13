Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, terörle mücadele, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları ele alındı. İ

l genelinde kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun temini amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Bakan, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Gençlerimizi bu tehditten korumak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Vatandaşımızın kendini güvende hissettiği bir şehir inşa etmek önceliğimizdir, tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıya emniyet, jandarma ve diğer ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.