Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
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MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDIAmasya'da etkili olan şiddetli yağışta Gümüşhacıköy ilçesinde suyla dolan yollarda mahsur kalan araçtakiler, polis ekiplerince kurtarıldı.
MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDI
Amasya'da etkili olan şiddetli yağışta Gümüşhacıköy ilçesinde suyla dolan yollarda mahsur kalan araçtakiler, polis ekiplerince kurtarıldı. Özellikle araçlarda bulunan çocukları suların içine girip kucaklarına alan polisler, onları güvenli alana çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel