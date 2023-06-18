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Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Güncel Haberler

MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDIAmasya'da etkili olan şiddetli yağışta Gümüşhacıköy ilçesinde suyla dolan yollarda mahsur kalan araçtakiler, polis ekiplerince kurtarıldı.

MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDI

Amasya'da etkili olan şiddetli yağışta Gümüşhacıköy ilçesinde suyla dolan yollarda mahsur kalan araçtakiler, polis ekiplerince kurtarıldı. Özellikle araçlarda bulunan çocukları suların içine girip kucaklarına alan polisler, onları güvenli alana çıkardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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