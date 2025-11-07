Amasya'da Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
Amasya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü yerlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri, önlemler alarak olumsuz durumların önüne geçmeye çalıştı.
Sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde sürücüler, trafikte kontrollü seyretti.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
