Amasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bereketli Buğday Hasadı

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı bereketli başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmenin verimli arazilerinde bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday üretimi hedefleniyor. Hasat çalışması havadan dronla görüntülendi. 5 biçerdöver, 4 kamyon, 2 traktör ve 20 personelle süren hasatta buğdayda dekar başına 600-650 kilo arası verim bekleniyor. Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, bu yıl 8 bin 292 dekar alanda ekilen buğdaydan yaklaşık 5 bin ton tohumluk amaçlı üretim hedeflendiğini açıkladı. Olgunlaşan başakların biçerdöverler ve iş makineleriyle hasat edildiği alanda yangın riskine karşı da işletmeye ait bir itfaiye aracı da hazır tutuluyor. Arazilerin üstünde süzülürken biçerdöverlerin peşine takılan leylekler de haşerelerle mücadelede yetkililerin en büyük yardımcısı olarak değerlendiriliyor.