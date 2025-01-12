Amasya'da Göçük: 2 İşçi Toprak Altında Kaldı

(ANKARA) - Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışması esnasında göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgede çalışmaların başladığı öğrenildi.

Amasya Valiliği, Uygur Köyü'nde göçük meydana geldiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez İlçemize bağlı Uygur Köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir."