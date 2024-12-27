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Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Amasya'da yol kontrolü sırasında yakalanan 9 Afgan göçmenin kaçakçılığını yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı. Emniyet güçleri, sürücülerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler Barış G. ve Harun A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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