Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Amasya'da yol kontrolü sırasında yakalanan 9 Afgan göçmenin kaçakçılığını yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı. Emniyet güçleri, sürücülerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler Barış G. ve Harun A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel