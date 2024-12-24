Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Amasya'da düzenlenen yol kontrolünde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü Mert Ç. ile yanındaki Şeyda Nur E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel