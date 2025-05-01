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Amasya'da Gıda Denetimlerinde 24 İşletmeye 9.5 Milyon TL Ceza

Amasya'da Gıda Denetimlerinde 24 İşletmeye 9.5 Milyon TL Ceza
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Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl başından bu yana yaptığı gıda denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 24 işletmeye toplam 9 milyon 563 bin 858 lira ceza kesildi. Denetimlerde etiketsiz gıda ürünlerine de el konuldu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 24 iş yerine 9 milyon 563 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, yılın ilk 4 ayında 2 bin 282 iş yeri ve üretim atölyesini denetledi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 24 işletmeye toplam 9 milyon 563 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde, etiketsiz ve menşei belli olmayan 415 kilogram yoğurt, 305 litre bitkisel karışımlı yağ ile mevzuata aykırı 970 kilogram kırmızı et ürününe el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesini istedi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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