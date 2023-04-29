AMASYA'DA GENÇLER, SOSYAL MEDYADAN SOSYAL MEYDANA İNDİ

AMASYA'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi? kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Amasya'da düzenlenen sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte 7'den 70'e birçok kişi keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen etkinliğe aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla katıldı. Bir AVM'de kurulan stantlarda mangala, halk oyunları, halka çevirme, zeka ve akıl oyunları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yer aldı. Cep telefonlarını ellerinden bırakarak yüz yüze sosyalleşme imkanı bulan olan gençler, eğlenceli ve yararlı zaman geçirdi.

'SOSYAL MEDYAYI DİKKATLİ KULLANIN'

Amaçlarının gençleri bir günde olsa sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Amsaya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, 'Bugün 81 ilde bakanlığımızın düzenlediği 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında etkinlik gerçekleştiriyoruz. Projedeki amacımız çocuklarımızı internet ortamından ve diğer bağımlılık yaratacak durumlardan bir günde olsa uzak tutup onları etkinliklere dahil etmek. Onlarla mangala, halk oyunları, müzik ve değişik etkinliklerle güzel bir gün geçirmeyi istedik. Burada çok genç arkadaşımız var ve ben onlara sosyal medya kullanımında dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. (DHA)