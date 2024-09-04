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Amasya'da Genç Kızlar Çeyizlerini Sergiliyor

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, genç kızların düğün öncesi el emeği göz nuru çeyizlerini 'asarak' sergilemesi geleneği, yaşatılıyor. İlçeye bağlı Gemibükü köyünde yaşayan ve hafta sonu Ferhat Güney ile dünya evine girecek 26 yaşındaki Eylem Yasemin Koçak, yıllardır hazırladığı çeyizlerini sandığından çıkartarak evinin bir odasında sergiledi. Koçak, gazetecilere bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, genç kızların düğün öncesi el emeği göz nuru çeyizlerini "asarak" sergilemesi geleneği, yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Gemibükü köyünde yaşayan ve hafta sonu Ferhat Güney ile dünya evine girecek 26 yaşındaki Eylem Yasemin Koçak, yıllardır hazırladığı çeyizlerini sandığından çıkartarak evinin bir odasında sergiledi.

Koçak, gazetecilere bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Küçükken düğünü olan ablalarının evlerine çeyiz bakmaya gittiklerini anlatan Koçak, "Bir gün gelin olunca ben de çeyizimi asacağım' derdim. O günden itibaren çeyizlerimi ilmek ilmek işleyerek getirip astım. Çeyizlerimi bu hale getirmek 10 yıl sürdü. Arkadaşlarım ve kardeşlerimle asarak 4 gün boyunca köylümüzün ilgisine sunmuş olduk." ifadesini kullandı.

Bölgelerinde "çeyiz asma" geleneğinin son yıllarda pek yapılmadığını dile getiren Koçak, "Bu geleneği yaşatmak istedik. El emeği göz nuru çeyizlerim yaklaşık 500 parçadan oluşuyor. Umarım bundan sonra da çeyiz asma geleneği devam eder. Geleneklerimizi yaşatmayı istiyorum." dedi.

Arkadaşı Burcu Orman ise Koçak'ın tek tek işlediği çeyizlerini sergileme hayali bulunduğunu vurgulayarak, "Özene özene işlediği çeyizlerini sergiliyoruz. Burayı hazırlamak günlerimizi aldı. Taktık, astık, içimize sinene kadar tekrar tekrar astık. Her toplu iğneyi takarken aslında gelinimizin hayallerini işlemiş olduk." diye konuştu.

Gelinin babaannesi Nafiye Koçak da eskiden bu geleneğin daha fazla olduğunu ama çeyizleri bulunmadığı için gerçekleştirme imkanları bulamadıklarına işaret ederek, "Torunum bu geleneği yaşattı. İnşallah bundan sonra yetişen kızlarımızın, delikanlılarımızın hepsinin olur, geleneğimiz sürer gider. Torunuma düğün hediyesi olarak düğünümde bana getirilen 60 yıllık sandığımı hediye ettim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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