Amasya'da Geleneksel Türk Okçuluk Gösterisi Düzenlendi

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Geleneksel Türk Okçuluk Gösterisi düzenlendi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın da katıldığı etkinlikte, geleneksel kıyafetler ile ok atışı yapıldı.

Vali Bakan, Türk okçuluğunun sadece bir spor dalı olmadığını, milletin karakterini ve tarihsel duruşunu yansıttığını belirterek,

"Geleneksel Türk okçuluğu, yalnızca bir savaş tekniği değil; medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin aynasıdır. Bu gelenek, Mete Han'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bir devlet aklının, stratejik zekanın ve ruh terbiyesinin yansımasıdır" dedi.

Daha sonra etkinlik alanında kurulan atış noktalarında profesyonel okçular performans sergiledi.