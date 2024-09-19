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Amasya'da Gaziler Günü Kutlamaları

Amasya'da Gaziler Günü Kutlamaları
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Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gaziler Yürüyüşü' ve tören, gaziler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

AMASYA'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, "Gaziler Yürüyüşü" düzenlendi.

Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Yavuz Selim Meydanı'nda tören düzenlendi. Kutlamalar Pirinççi Mahallesinden başlayarak Yavuz Selim Meydanı'nda son bulan "Gaziler Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüşte gazi ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Düzenlenen törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, gaziler, askeri ve mülki idare temsilcileri katıldı. Anıta çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

"GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLAMANIN GURUR VE HEYECANI İÇİNDEYİZ"

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, "19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Gururla taşıdığımız Gazi unvanı, Atatürk'ten biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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