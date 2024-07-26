Amasya'da Gagasına Dolanan Karabatağı İtfaiye Kurtardı

Amasya'da, Yeşilırmak'ta gagasına olta ipi ve kanca dolanan karabatağı itfaiye ekipleri kurtardı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde suda çırpınan kuşu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, nehre girerek karabatağın gagasına dolanan olta ipi ile kancayı çıkardı.

Kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.