Amasya'da Futbol Sahasında Tilki Görüntülendi

Amasya'da Futbol Sahasında Tilki Görüntülendi
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Amasya'nın Bahçeleriçi Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir tilki futbol sahasına girdi. Vatandaşlar, yiyecek arayan tilkiyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Muhtar, tilkinin kışın aç kaldığı için mahalleye alıştığını belirtti.

Tilki futbol sahasına girdi

AMASYA - Amasya'da bir tilki futbol sahasına girdi. Sahada gezinip yiyecek arayan tilkiyi vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki semt sahasında sabahın erken saatlerinde bir tilkiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sahada gezinip yiyecek arayan tilki bir süre sonra ortadan kayboldu.

Mahalleye alıştı

Mahallede tilki görüldüğünün kendilerine de bildirildiğini belirten Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Arslan Çelik, "Tilkiyi futbol sahasında ve parkta görmüşler. Kışın aç kaldığı için dağdan indi. Şimdi de alıştığı için mahallemizi ziyarete geliyor" dedi.

Mahallede uzun süredir tilki görülmediğini anlatan Çelik, "Eskiden mahallemiz ağaçlık alandı. Tavuk gibi hayvanlar yetiştirildiği için önceden tilkiler geliyordu. Ama uzun zamandır tilki görmemiştik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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