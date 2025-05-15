Amasya'da 'Fıtratın Korunmasında Ailenin Rolü' Konferansı Düzenlendi

Amasya'da 'Fıtratın Korunmasında Ailenin Rolü' Konferansı Düzenlendi
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Amasya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, aile kurumunun fıtratın korunmasındaki önemi üzerinde duruldu. Konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Esma Erten katıldı.

Amasya İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Esma Erten'in katılımıyla "Fıtratın Korunmasında Ailenin Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Kadınlara özel olarak gerçekleştirilen program, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Düzenlenen konferansta konuşan İl Müftüsü Bayram, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, fıtrata uygun bir yaşamın ancak sağlam bir aile yapısıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Esma Erten, aile kurumunun fıtratın korunmasındaki önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İlgiyle takip edilen konferans soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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