Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi

Amasya Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda, Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi.

Kermese, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından düzenlenen kermes, Filistin'de yaşanan insani drama karşı farkındalık oluşturmak ve mazlumlara yardım eli uzatmak amacıyla yapıldı.

Katipoğlu, kermes alanında öğrenciler tarafından hazırlanan yemek stantlarını gezerek onlarla sohbet etti.

Okul yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik eden Katipoğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerde yardımlaşma, empati ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı.