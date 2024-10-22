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Amasya'da Feci Trafik Kazası: Eşi Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı

Amasya'da Feci Trafik Kazası: Eşi Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı
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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında İsmail Bal'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada eşi Ebrar Melike Bal hayatını kaybederken, 7 aylık oğlu Mirza ve İsmail Bal yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, tarlaya uçtuğu kazada sürücü İsmail (30) ve 7 aylık oğlu Mirza yaralandı, eşi Ebrar Melike Bal (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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