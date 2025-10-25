Haberler

Amasya'da Fatih İlkokulu'ndan Gazze'ye Büyük Destek

Güncelleme:
Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, İsrail'in zulmü altındaki Gazze için 119 bin 200 lira bağışta bulundu. Toplanan bağış, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Amasya'da Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gazze için 119 bin 200 lira bağışta bulundu.

Fatih İlkokulu yönetimi, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze için bağış kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle toplanan 119 bin 200 lira, okul yönetimi tarafından Türkiye Diyanet Vakfının Gazze bağış hesabına yatırıldı.

Okul müdürü Nevzat Dal, düzenledikleri bağış kampanyasına öğrenciler ve öğretmenlerin duyarsız kalmadığını belirterek, "Gönüllerinden kopan parayı zarf içine koyarak okul yönetimimize verdi. Biz de toplanan parayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimiz için bağışladık." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
