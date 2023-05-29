Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Amasya'da fabrikada yangını: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen 8 işçi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözlem altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.