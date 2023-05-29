Amasya'da fabrikada yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi, kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen 8 işçi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözlem altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - AMASYA