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Amasya'da fabrikada yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da fabrikada yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi, kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 işçi, kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen 8 işçi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözlem altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Amasya Güncel Haberler

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