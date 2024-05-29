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Amasya'da eski karısını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

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Amasya'da yaşanan olayda, Mehmet Varinli Caddesi'ndeki evinin önünde eski eşiyle karşılaşan şüpheli, kadını darbedip sürükledikten sonra pompalı tüfekle ayağından vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Amasya'da eski karısını sokakta pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mehmet Varinli Caddesi'ndeki evinin önünde dün eski eşi H.B. (42) ile karşılaşan R.K. (44), darbedip sürüklediği kadını daha sonra pompalı tüfekle ayağından vurdu.

112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B. tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan R.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin eski eşini yerde sürüklemesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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