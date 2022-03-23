Amasya'da eski kamu binasından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Amasya'da eski kamu binasından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'da eski kamu binasından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eski kamu binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eski kamu binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde daha önce İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan eski binada şüphelilerin bulunduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobille kaçmaya çalışan Y.B. (34) ile S.Ç'yi (30) yakaladı. Araçta yapılan incelemede demir parçaları ile binadan söküldüğü değerlendirilen kalorifer petekleri bulundu.

Gözaltına alınan Y.B. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Demirci - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Gümüşhacıköy, Amasya, Kamu, Güncel, Haberler

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