Amasya'da eski kamu binasından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eski kamu binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde daha önce İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan eski binada şüphelilerin bulunduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobille kaçmaya çalışan Y.B. (34) ile S.Ç'yi (30) yakaladı. Araçta yapılan incelemede demir parçaları ile binadan söküldüğü değerlendirilen kalorifer petekleri bulundu.

Gözaltına alınan Y.B. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.