Amasya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

AMASYA'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 989,99 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 561 adet sentetik ecza, 97,76 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 42,54 gram aseton ile çözeltilmiş bonzai hammaddesi, 21,68 gram metamfetamin, 4,45 gram bonzai hammaddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 55 adet 9,19 mm çapında fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda H.C.D., M.S., A.B.K., A.Ç., R.K., A.Ş., E.C., H.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.