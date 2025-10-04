Haberler

Amasya'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Amasya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın toplam 9 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 989,99 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 561 adet sentetik ecza, 97,76 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 42,54 gram aseton ile çözeltilmiş bonzai hammaddesi, 21,68 gram metamfetamin, 4,45 gram bonzai hammaddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 55 adet 9,19 mm çapında fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda H.C.D., M.S., A.B.K., A.Ç., R.K., A.Ş., E.C., H.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
