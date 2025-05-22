Amasya'da Engelli İşletmeci ile Zabıta Arasında Arbede

Amasya'da Engelli İşletmeci ile Zabıta Arasında Arbede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde engelli bir çay ocağı işletmecisi, zabıta ekipleriyle yol kapama nedeniyle tartışmaya girdi. Olay arbede ile sonuçlandı, her iki taraf şikayetçi oldu. Merzifon Kaymakamlığı, zabıta personeli hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde engelli çay ocağı işletmecisi ile zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, zabıta personeli hakkında idari inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Merzifon ilçesi Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Çay ocağı işletmecisinin, dükkanın önüne masa ve taburelerini yerleştirip yolu kapattığı ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Yüzde 61 bedensel engelli işletme sahibi Selahaddin Bozkurt ile zabıta ekipleri arasında masa ve taburelerin kaldırılması konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp arbedeye dönüştü. Bir zabıta personeli, masada bulunan çay bardağını işletme sahibine fırlattığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Çevredekilerin de araya girmesiyle arbede önlendi, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Merzifon Kaymakamlığı'nın olayın ardından yapılan yazılı açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilçemizde faaliyet gösteren engelli bir işletme sahibine Merzifon Belediyesi zabıta personeli tarafından şiddet uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. İddialara konu olay 21 Mayıs 2025 günü saat 11.00 sıralarında, ilçemiz Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile ilgili olarak Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, 'Masa ve taburelerin dışarı atıldığı, yolu engellediği' şeklinde yapılan bir ihbar üzerine yaşanmıştır. Zabıta görevlileri, şikayet üzerine masa ve tabureleri kaldırmak istediklerinde iş yerinde bulunan 2 şahıs ile arbede yaşanmış, her 2 tarafın da olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine doktor raporları alınarak taraflar polis Merkezi Amirliği'ne intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın yanı sıra zabıta memurları hakkında idari inceleme de başlatılmış olup, inceleme ve soruşturma neticeleri hakkında gerekli bilgilendirmeler bilahare yapılacaktır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Dursun Özbek'ten 'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?' sorusuna olay yanıt

"Federasyon başkanı kupayı vermeye gelecek mi?" sorusuna olay yanıt
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.