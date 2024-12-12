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Amasya'da Engelli Bireyler için Futbol Maçı Düzenlendi

Amasya'da Engelli Bireyler için Futbol Maçı Düzenlendi
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Amasya'da protokol üyeleri ve engelli bireyler arasında yapılan futbol maçında dostluk kazandı. Vali Önder Bakan, engellilere yönelik farkındalığı artırmak için yapılan çalışmaları anlattı.

Amasya'da protokol üyeleri ve engelli bireyler arasında futbol maçı yapıldı.

Amasyaspor Kompleksi'nde organize edilen maçta, engelli bireyler ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyasporlu futbolcuların bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

Maçın hakemliğini Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk yaptı.

Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da engelli bireyler oldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve göstermiş oldukları azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Vali Bakan, "Geçen hafta engelli kardeşlerimizle kahvaltı yaparken onlara Amasyasporla birlikte bir futbol maçı sözü vermiştik. Amasyaspor kulübümüzün başkanı, futbolcuları, hocasıyla birlikte bir araya gelerek onları bugün mutlu etmeye çalıştık doğrusu. Çok da güzel oldu, çok da keyifli oldu, görüyorsunuz hepsi mutlular. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için çok kıymetli ve değerli, kardeşlerimizin de mutlu olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Amasyasporlu futbolculardan Berkay Arslan ise "Buradaki bu organizasyonu görünce çok mutlu olduk. Gerek Belediye Başkanımıza gerek Valimize çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için." dedi.

Özel bireylerden Semih Kılıç da "Çok güzel bir maç yaptık, ben gol attım. Ailem için attım, özellikle rahmetli anneme gönderdim. Çok iyi oynadık, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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