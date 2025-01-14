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Amasya’da Elektrik Trafosu Yanında Yanık Vücut Bulundu

Amasya’da Elektrik Trafosu Yanında Yanık Vücut Bulundu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik dağıtım trafosu yanında yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışmalara başladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik dağıtım trafosu yanında, vücudunda yanıklar olan erkek cesedi bulundu.

Saygılı köyü yakınlarında, elektrik dağıtım trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada, cesedin 59 yaşındaki İbrahim Bilir'e ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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