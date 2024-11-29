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Amasya'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekli İki Şahıs Gözaltına Alındı

Amasya'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekli İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 1 kişi ve ona yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, zararlı elektronik cihazlarla kopya çekme eylemini ortaya çıkardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişiye yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

M.A'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.F.B'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyadaki aramada ele geçirilen mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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