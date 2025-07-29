Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında, eğitim projelerinin uygulanma süreçleri değerlendirildi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari kadrosunun katılımıyla, Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Mahmut Keskiner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal ve Şube müdürleri Abdulkadir Polat, Arif Zengin, Cebrail Baran, Emin Korkmaz, Fatih Aktar, Levent Kılıç ve Mustafa Demir katıldı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan projelerin Amasya'daki uygulanma süreci ele alındı.

Bakanlık politikalarının yereldeki yansımaları, yürütülen eğitim projelerinin güncel durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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