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Amasya'da Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü ve Muavin Gözaltında

Amasya'da Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü ve Muavin Gözaltında
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Amasya'da bir yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü ve muavin gözaltına alındı. İlgili işlemler için düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve muavin gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ile muavin, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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