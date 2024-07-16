Amasya'da düzensiz göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Amasya'da, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin, alüminyum hammaddesi yüklü tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan tırın sürücüsü olan İran uyruklu Parvız H'nin (40) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Polislerce cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İran'dan İstanbul'a giden tırın dorsesinde dün, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanmış, tır sürücüsü Parvız Hamadırad gözaltına alınmıştı.