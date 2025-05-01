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Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı ve iki sürücü tutuklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.Ç ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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