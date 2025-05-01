Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı ve iki sürücü tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.Ç ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel