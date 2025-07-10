Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı

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Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 4 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya'da, polis ekiplerince durdurulan tırda 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova Kavşağı'nda düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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