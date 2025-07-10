Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı
Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 4 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.
Amasya'da, polis ekiplerince durdurulan tırda 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova Kavşağı'nda düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.
Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel