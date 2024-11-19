Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afghan Yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Sürücü ve 2 kişi gözaltına alındı, göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda uygulama noktasında T.Y. idaresindeki 08 EB 354 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Polis ekipleri yaptığı incelemede, aracın kasasında bulunan arı kovanlarının arasına saklanan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek.