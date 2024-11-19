Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afghan Yakalandı

Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Afghan Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Sürücü ve 2 kişi gözaltına alındı, göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta arı kovanlarının arasında saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda uygulama noktasında T.Y. idaresindeki 08 EB 354 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, aracın kasasında bulunan arı kovanlarının arasına saklanan 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir (İHTİMALLER)? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Kasım Meram, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 bin liralık banknot çıkacak mı? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 25. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 19-20 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Çukurova, Karataş, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Torreira Galatasaray'dan gidecek mi? TP Petrol satıldı mı, kim aldı? TP Petrol sahibi kim oldu? Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Kasım Ödemiş, Selçuk, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.