Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
Amasya'da yol kontrolü sırasında 4 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel