Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Amasya'da polis, düzensiz göçmen taşıyan bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde 17 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova kavşağında düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

