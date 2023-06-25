Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada düğüne giderken yanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi.

Amasya'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada düğüne giderken yanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğünü için Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e doğru yola çıkan Zafer Oktay'ın kullandığı 10 AEV 172 plakalı otomobil, Akören kavşağı mevkiinde arızalandı. Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki 05 KD 947 plakalı otomobil arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak olay yerinde can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.