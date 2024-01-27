Amasya'da dronla yapılan trafik denetiminde ters yöne giren sürücülere cezai işlem uygulandı
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'da dronla yapılan trafik denetiminde ters yöne giren 3 araç ve 2 motosiklet kullanıcısına 3 bin 450 lira para cezası uyguladı.
Amasya'da dronla yapılan trafik denetiminde ters yöne giren sürücülere cezai işlem uygulandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 55 Evler Mahallesi'nde dronla denetim yaptı.
Ekipler alt geçide ters yönden giren 3 araç ve 2 motosiklet kullanıcısına 3 bin 450 lira para cezası uyguladı.
Dron ile çekilen görüntüler de saniye saniye merkeze aktarıldı.