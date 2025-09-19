Haberler

Amasya'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Amasya'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi Hicran Sokak'ta bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen aracın sürücüsünün E.C. olduğu belirlendi. E.C.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Neler yazdılar neler! Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor

Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.